"Детей настрогать не проблема, главное - найти бабу, которая будет заниматься ими в одно лицо"

ВА

Владимир Акулов

Против чего *ропщет* *авторесса* этой печальной статьи про детей ? Недовольна гендерными ролями мужчин и женщин ?.. Ну, тогда можно быть недовольным и мокротой воды , и тем , что у людей только 2 уха...А еще можно критиковать ...небо за его синий цвет ! Пусть бы небо было зеленое ! Бог , Космос так управили , что женщина в муках своего ребенка рожает , а потом всю жизнь за ним все моет , стирает , бывает -до самой пенсии ! У мужчины желание детей - в ЖЕЛАНИИ СЕКСА с любимой женщиной ! И в том , чтобы защищать семью и свою страну , если пришел враг и угрожает семье... Для этого мужчина более сильный и грубый ... Чтобы воевать и умереть на войне , если так надо... Конечно , отцы должны воспитывать своих детей , любить их...Но главное предназначение мужчины не семья только , а преодоление *твёрдости мира * , с помощью машин , мостов , самолетов, компьютеров , ракет и оружия ...Поэтому женщины не создают новые технологии , не плавят , не гнут металл , превращая из в вертолеты и могучие краны...Именно потому женщины не делают этого , что их гедерная роль - рождение и защита своего ребенка. Как говорил Кант : " мужчина и женщина - это правая и левая рука у Природы "! В мужчине сила ...В женщине чувствительность и нежность .