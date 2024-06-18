ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Детей настрогать не проблема, главное - найти бабу, которая будет заниматься ими в одно лицо"

"Детей настрогать не проблема, главное - найти бабу, которая будет заниматься ими в одно лицо"

  Грустно. Наблюдаю на отдыхе за семейными парами с маленькими детьми у бассейна и в ресторане (да, я очень наблюдательная!) Он несёт со шведского стола тарелки себе и кофе ей, садится обедать.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Против  чего  *ропщет*  *авторесса*  этой  печальной  статьи  про  детей ?  Недовольна  гендерными  ролями  мужчин  и  женщин  ?..  Ну,  тогда  можно  быть  недовольным  и  мокротой  воды  ,  и  тем  ,  что  у  людей  только  2  уха...А  еще  можно  критиковать  ...небо  за  его синий  цвет  !  Пусть  бы  небо  было  зеленое  !  Бог  ,  Космос  так  управили  ,  что  женщина  в  муках  своего  ребенка  рожает  ,  а  потом  всю  жизнь  за  ним  все  моет  ,  стирает  ,  бывает  -до  самой  пенсии !  У  мужчины  желание  детей  -  в  ЖЕЛАНИИ  СЕКСА    с  любимой  женщиной  !  И  в  том  ,  чтобы  защищать  семью  и  свою  страну  ,  если  пришел  враг  и  угрожает  семье...  Для  этого  мужчина  более  сильный  и  грубый  ... Чтобы  воевать  и  умереть  на  войне  ,  если  так  надо... Конечно  ,  отцы  должны  воспитывать  своих  детей  ,  любить  их...Но главное  предназначение  мужчины  не  семья  только  ,  а  преодоление  *твёрдости  мира  * ,  с  помощью   машин  ,  мостов  ,  самолетов,  компьютеров   ,   ракет  и  оружия  ...Поэтому  женщины  не  создают  новые  технологии  ,  не  плавят  ,  не  гнут  металл  ,  превращая  из  в  вертолеты  и  могучие  краны...Именно  потому  женщины  не  делают  этого  ,  что  их  гедерная  роль  -  рождение  и  защита  своего  ребенка.  Как  говорил  Кант  :  &quot; мужчина  и  женщина  -  это  правая  и  левая  рука  у  Природы  &quot;!  В  мужчине  сила  ...В  женщине  чувствительность  и  нежность  .
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