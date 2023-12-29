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Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для школьников

Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для школьников

В 2023 году бесплатными туристическими автобусами, предоставляемыми Мосгортрансом образовательным организациям, совершено около 4 тысяч поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

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