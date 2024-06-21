Объем военных поставок Южной Кореи Киеву зависит от отношений РФ с КНДР

Масштаб и характер поставок оружия Южной Кореи Киеву зависит от интенсивности развития отношений России и КНДР, передает 21 июня агентство Yonhap, ссылаясь на сотрудника администрации южнокорейского президента.
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