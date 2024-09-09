Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Пьяные мужики по ошибке ломились к барышням в дверь ночью... И... Невиновным барышням позор... А ...«Слухи о вас ходю...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    нефиг Пашиняну у нас делать(((Армении нужно раз...
  • Надежда Кувыкина
    Пока у власти пашинян, кокой бригс.  И  тд... может быть?   Экономикой их задавить.. Как то так)))?Армении нужно раз...

Армении нужно разрешить проблемы с Россией и вступить в БРИКС — Эдмон Марукян

Армении нужно разрешить проблемы с Россией и вступить в БРИКС — Эдмон Марукян

«После военной агрессии против Нагорного Карабаха и этнической чистки его коренного населения армяно-азербайджанский мирный процесс зашел в тупик», — заявил бывший посол Армении по особым поручениям и лидер оппозиционной партии «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, который в интервью VERELQ поделился своими критическими оценками по поводу текущего состояния армяно-азербайджанского мирного процесса и внешней политики Еревана в целом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Армения в Союзе болталась как нечто в проруби.  И в  БРИКСе тоже разве только вонять будет  этот французский агент.
Ответить
12 час.
Надежда Кувыкина
Пока у власти пашинян, кокой бригс.  И  тд... может быть?   Экономикой их задавить.. Как то так)))?
Ответить
7 час.
Надежда Петракова
нефиг Пашиняну у нас делать(((
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх