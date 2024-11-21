Модернизация петербургской «Северной верфи» стартует в 2025 году

Об этом рассказал Андрей Пучков Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует начать строительные работы по модернизации «Северной верфи» в конце следующего года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Пучкова.