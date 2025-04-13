Суд отказался арестовать мигрантов, обвинённых в удержании рабов

Новокузнецкий суд не заключил в СИЗО троих подозреваемых в рабовладении 9-ых человек. Пресс-служба СК РФ уведомляет, что документы по расследованию этого случая затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.
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