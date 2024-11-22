⚖️ В этом году адвокаты оказали бесплатную юридическую помощь 151 крымчанину Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, исполнительные органы также оказали помощь более чем 9,7 тысячам граждан.
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⚖️ В этом году адвокаты оказали бесплатную юридическую помощь 151 крымчанину Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, исполнительные органы также оказали помощь более чем 9,7 тысячам граждан.