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Добрый Мир

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“Тут все задачи первоочередные” Как Белоусов хочет поднять российскую армию

“Тут все задачи первоочередные” Как Белоусов хочет поднять российскую армию

На нового министра обороны Андрея Белоусова свалилась по-настоящему гигантская ответственность не просто за вверенное, как было всегда раньше, ведомство, а за успех всей военной кампании и жизни тысяч людей.

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