Путин заговорил о подготовке военных. Что должны делать МО и власти регионов?

Президент призвал при подготовке личного состава ВС РФ использовать все имеющиеся ресурсы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития ВС России в условиях специальной военной операции (СВО) призвал Министерство обороны страны и региональные власти уделить внимание вопросам, связанным с подготовкой военных.