Какие растения хорошо цветут в тени: 8 вариантов

Каждый дачник знает, что в тени большинство растений не растут. А разве не существует цветов, которые прекрасно развиваются, даже если они посажены в тени? Аквилегия Аквилегия – это многолетний цветок, который имеет несколько названий: Водосбор.
Каждый дачник знает, что в тени большинство растений не растут. А разве не существует цветов, которые прекрасно развиваются, даже если они посажены в тени? Аквилегия Аквилегия – это многолетний цветок, который имеет несколько названий: Водосбор.
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