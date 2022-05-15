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Какие растения хорошо цветут в тени: 8 вариантов

Каждый дачник знает, что в тени большинство растений не растут. А разве не существует цветов, которые прекрасно развиваются, даже если они посажены в тени? Аквилегия Аквилегия – это многолетний цветок, который имеет несколько названий: Водосбор.

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