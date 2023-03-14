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В Петербурге 16-летняя школьница попала в реанимацию после попытки суицида

В Петербурге 16-летняя школьница попала в реанимацию после попытки суицида

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница попыталась покончить с собой. Об этом передает «Фонтанка». Сообщается, что инцидент случился на Васильевском острове.

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