«Жарко сегодня точно не будет»: петербуржцев предупредили о пятничном дожде

И возможны ливни Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что прошедшая ночь была настолько теплой, что почти побила рекорд, но ливень, который пришёл в город за полчаса перед окончанием ночного срока, этот возможный рекорд испортил.