«Жарко сегодня точно не будет»: петербуржцев предупредили о пятничном дожде

И возможны ливни Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что прошедшая ночь была настолько теплой, что почти побила рекорд, но ливень, который пришёл в город за полчаса перед окончанием ночного срока, этот возможный рекорд испортил.
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