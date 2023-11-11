За плечами 31-летнего капитана Алексея Скорикова была Крымская весна. В феврале он десантировался под Киевом, бил нацистов под Попасной, получил медаль "За отвагу".
Капитан Скориков вышел на минное поле, чтобы спасти ополченцев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Гончаров
Спасибо и низкий полон защитникам и павшим.
Ответить
8 час.
татьяна кирк
Да когда же мы уничтожим этих гадов?! Сколько прекрасных защитников потеряли на этой фашистской бойне, сколько детей оставили без отцов, жён без мужей, матерей без сыновей..... Будь прокляты эти нацистские твари на веки вечные !👎👎👎👎👎
Ответить
6 час.
ЛЮДМИЛА ВИНТЕРШТАЙН
🥲🥲
Ответить
1 час.
Свежие комментарии