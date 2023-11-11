Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Капитан Скориков вышел на минное поле, чтобы спасти ополченцев

Капитан Скориков вышел на минное поле, чтобы спасти ополченцев

За плечами 31-летнего капитана Алексея Скорикова была Крымская весна. В феврале он десантировался под Киевом, бил нацистов под Попасной, получил медаль "За отвагу".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Гончаров
Спасибо и низкий полон защитникам и павшим.
Ответить
8 час.
татьяна кирк
Да когда же мы уничтожим этих гадов?!  Сколько прекрасных защитников потеряли на этой фашистской бойне, сколько детей оставили без отцов, жён без мужей, матерей без сыновей..... Будь прокляты  эти нацистские твари на веки вечные !👎👎👎👎👎
Ответить
6 час.
ЛЮДМИЛА ВИНТЕРШТАЙН
🥲🥲
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх