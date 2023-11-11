Капитан Скориков вышел на минное поле, чтобы спасти ополченцев

татьяна кирк

Да когда же мы уничтожим этих гадов?! Сколько прекрасных защитников потеряли на этой фашистской бойне, сколько детей оставили без отцов, жён без мужей, матерей без сыновей..... Будь прокляты эти нацистские твари на веки вечные !👎👎👎👎👎