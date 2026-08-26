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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов об играх «Шанхая» в Китае: «Были разговоры, но у клуба сменилось руководство. Пока утверждены только матчи на «СКА-Арене»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможности проведения матчей « Шанхая » в Китае. Сейчас клуб базируется в Санкт-Петербурге.

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