В Тамбовской области ремонтируют подъезды к сельским дорогам

В Тамбовской области начали уделять внимание дорогам, проходящим по сельским территориям. Так, в дорожно-строительном сезоне текущего года была досрочно отремонтирована дорога регионального значения в Тамбовском районе, ведущая в село Столовое.
В Тамбовской области начали уделять внимание дорогам, проходящим по сельским территориям. Так, в дорожно-строительном сезоне текущего года была досрочно отремонтирована дорога регионального значения в Тамбовском районе, ведущая в село Столовое.
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