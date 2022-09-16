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В Тамбовской области ремонтируют подъезды к сельским дорогам

В Тамбовской области ремонтируют подъезды к сельским дорогам

В Тамбовской области начали уделять внимание дорогам, проходящим по сельским территориям. Так, в дорожно-строительном сезоне текущего года была досрочно отремонтирована дорога регионального значения в Тамбовском районе, ведущая в село Столовое.

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