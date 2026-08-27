Лада Азимут: что известно о новом российском кроссовере и почему его перспективы вызывают вопросы

Когда речь заходит о новинках российского автопрома, всегда испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, хочется верить, что отечественный производитель наконец предложит что-то по-настоящему конкурентоспособное.
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