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ИА Регнум

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Силы ПВО за сутки сбили 715 дронов ВСУ и восемь ракет «Фламинго»

Силы ПВО за сутки сбили 715 дронов ВСУ и восемь ракет «Фламинго»

Средства ПВО за сутки уничтожили 715 украинских беспилотников самолетного типа и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» в зоне спецоперации.

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