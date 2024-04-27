Депутат Горелкин: Оборот криптовалют в России запрещать не будут

В России хотят запретить организацию оборота криптовалют, то есть создание криптовалютных бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима, сам оборот криптовалют запрещать не будут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии