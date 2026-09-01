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«Мне это не нужно». Чемпион MotoGP психанул и отказался помогать команде

«Мне это не нужно». Чемпион MotoGP психанул и отказался помогать командеОткрытый источникЧемпион мира MotoGP 2021 года Фабио Куартараро больше не хочет помогать Yamaha с разработкой мотоцикла на сезон-2027.

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