«Мне это не нужно». Чемпион MotoGP психанул и отказался помогать команде

«Мне это не нужно». Чемпион MotoGP психанул и отказался помогать командеОткрытый источникЧемпион мира MotoGP 2021 года Фабио Куартараро больше не хочет помогать Yamaha с разработкой мотоцикла на сезон-2027.
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