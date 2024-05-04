Трюм в воде: Михайловский театр в Петербурге затопило

В Михайловском театре «значительная протечка». Бьющая в зал вода отменила ближайшие выступления. В Петербурге затопило сцену Михайловского театра, сообщает пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.
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