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Психолог Абашин: не стоит оправдываться в ответ на комплимент

Психолог Абашин: не стоит оправдываться в ответ на комплимент

Казалось бы, что может быть проще: получили комплимент — радуетесь и благодарите. Но некоторые, услышав похвалу, стесняются или чувствуют себя обязанными, могут даже начать оправдываться.

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