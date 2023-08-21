Глава Южной Кореи заявил, что КНДР может пойти на применение ядерного оружия

Глава Республики Корея Юн Сок Ёль допустил возможность использования ядерного оружия КНДР. Он добавил, что сотрудничество между его государством, Соединенными Штатами Америки и Японией будет усиливаться на фоне возрастания угрозы от Северной Кореи.