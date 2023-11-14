Литва, Латвия и Чехия возглавили список самых пьющих стран мира

Список самых пьющих стран мира возглавили Латвия и Литва, сообщает Fox News. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) сравнила потребление спиртных напитков в 48 странах и обнародовала результаты.
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