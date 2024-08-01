На Смоленщине простились с героем СВО

«Парень из Волгограда, навсегда оставшийся тёмкинцем». Доброволец из смоленского райцентра пал в бою под Кременной В прошлый вторник жители и гости Тёмкино Смоленской области простились с Евгением Русановым - за мужество и героизм посмертно награждённым Ордёном мужества участником специальной военной операции.