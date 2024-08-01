«Парень из Волгограда, навсегда оставшийся тёмкинцем». Доброволец из смоленского райцентра пал в бою под Кременной В прошлый вторник жители и гости Тёмкино Смоленской области простились с Евгением Русановым - за мужество и героизм посмертно награждённым Ордёном мужества участником специальной военной операции.
На Смоленщине простились с героем СВО
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Валентина Литвяк
Царствие небесное воину Евгению. Как больно видеть фото красивых молодых мужчин в некрологах.Теперь он навсегда в строю Воинства небесного защищать Россию и нас всех. Родным и близким Героя самые сердечные сопереживания. Вечная память воину Евгению.
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