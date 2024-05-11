КНДР испытала новую тяжелую РСЗО"В обновленную РСЗО с высокой маневренностью и способностью к массированному удару внедрена комплексная система автоматического управления огнем, а она будет заменять нынешние вооружения КНА в период с 2024 по 2026 год.