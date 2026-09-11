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Флик превзошел достижения Кройфа, Гвардиолы и Энрике во главе «Барселоны»

Флик превзошел достижения Кройфа, Гвардиолы и Энрике во главе «Барселоны»

6 сентября «Барселона» в гостях со счетом 5:0 разгромила «Валенсию» в матче 4-го тура Ла Лиги.6 сентября «Барселона» в гостях со счетом 5:0 разгромила «Валенсию» в матче 4-го тура Ла Лиги.

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