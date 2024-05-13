Радоница в 2024 году: значение праздника, традиции и строгие запреты дня Елена ГалицкаяСуществует распространенное мнение о том, что на Радоницу традиционно принято оставлять на могилах своих усопших родственников и близких различные подарки, включая конфеты, напитки, хлеб, пасхи, крашенки и деньги.