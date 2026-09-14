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Финэксперт Калинкин: для ИИ-агента разумно устанавливать лимиты операций

Финэксперт Калинкин: для ИИ-агента разумно устанавливать лимиты операций

Финансовый эксперт Роман Калинкин предупредил, что передача ИИ-агенту права самостоятельно распоряжаться средствами на брокерском счёте способна увеличить потенциальный ущерб при ошибке алгоритма.

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