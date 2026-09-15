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Политнавигатор

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«Часики тикают, а денег нет»: в Киеве все больше паники из-за нехватки западных денег

«Часики тикают, а денег нет»: в Киеве все больше паники из-за нехватки западных денег

На Украине все отчетливей проявляются признаки усугубления кризисных явлений в финансовом секторе. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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