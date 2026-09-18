Что надеть? Wildberries научился собирать образы с помощью ИИ

Нейросеть подбирает до 10 сочетаний одежды, обуви и аксессуаров прямо в карточке товара Команда Wildberries запустила ИИ-инструмент «Идеи образов», который помогает подобрать одежду, обувь и аксессуары к выбранной вещи.
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