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Ушаков: вопрос об итоговых документах саммита в Женеве еще открыт

Ушаков: вопрос об итоговых документах саммита в Женеве еще открыт

РИА Новости/Илья Питалев Повестка и очередность вопросов на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве согласованы, но на уровне внешнеполитических ведомств продолжаются переговоры по поводу итоговых документов.

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