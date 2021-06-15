Ушаков: вопрос об итоговых документах саммита в Женеве еще открыт

РИА Новости/Илья Питалев Повестка и очередность вопросов на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве согласованы, но на уровне внешнеполитических ведомств продолжаются переговоры по поводу итоговых документов.
РИА Новости/Илья Питалев Повестка и очередность вопросов на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве согласованы, но на уровне внешнеполитических ведомств продолжаются переговоры по поводу итоговых документов.
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