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Что сказал в Госдуме известный генерал о новой волне мобилизации

Что сказал в Госдуме известный генерал о новой волне мобилизации

Андрей Картаполов заявил, что украинские пропагандистские телеграм-каналы распространили фейковый приказ о призыве Распространяемый украинскими телеграм-каналами фейковый приказ о мобилизации – очередной вброс не соответствующий действительности.

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sss
меньше бы врали власти - больше было бы им веры...
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