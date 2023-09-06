Что сказал в Госдуме известный генерал о новой волне мобилизации

Андрей Картаполов заявил, что украинские пропагандистские телеграм-каналы распространили фейковый приказ о призыве Распространяемый украинскими телеграм-каналами фейковый приказ о мобилизации – очередной вброс не соответствующий действительности.
Андрей Картаполов заявил, что украинские пропагандистские телеграм-каналы распространили фейковый приказ о призыве Распространяемый украинскими телеграм-каналами фейковый приказ о мобилизации – очередной вброс не соответствующий действительности.
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