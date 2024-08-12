Заболеваемость ковидом в Ижевске растёт

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 20% выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина на аппаратном совещании при главе Ижевска.
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