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Газета.ру

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Пассажирам вернувшегося в Тбилиси рейса за 12 часов ожидания не дали воду и еду

Пассажирам вернувшегося в Тбилиси рейса за 12 часов ожидания не дали воду и еду

Рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву развернулся через полтора часа полета якобы из-за закрытия аэропорта, хотя другие самолеты продолжали приземляться во Внуково, а технических сбоев в работе судна не было.

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