Врач Махова рассказала, что быстрое похудение может привести к развитию патологий

Строгие диеты сопряжены с серьезными последствиями для организма Быстрое похудение перед пляжным сезоном опасно для здоровья, поскольку у человека могут обостриться болезни и развиться новые патологии, сообщила РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.
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