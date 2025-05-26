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Петербургский дневник

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Врач Махова рассказала, что быстрое похудение может привести к развитию патологий

Врач Махова рассказала, что быстрое похудение может привести к развитию патологий

Строгие диеты сопряжены с серьезными последствиями для организма Быстрое похудение перед пляжным сезоном опасно для здоровья, поскольку у человека могут обостриться болезни и развиться новые патологии, сообщила РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.

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