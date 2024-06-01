Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Титановый Макрон

Титановый Макрон

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Запад держался довольно долго, но перелом наступил незаметно - здесь уже довольно давно говорилось, что ограничение поставок стратегического сырья из России будет иметь свои последствия.

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