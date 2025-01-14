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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за шерстью питомцев дома

Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за шерстью питомцев дома

Нужны хорошие инструменты Уход за шерстью питомцев не только помогает животному выглядеть опрятно, но и предотвращает серьезные проблемы с шерстью и кожей, сказали РИАМО в Центре изучения питания и благополучия животных.

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