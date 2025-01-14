Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за шерстью питомцев дома

Нужны хорошие инструменты Уход за шерстью питомцев не только помогает животному выглядеть опрятно, но и предотвращает серьезные проблемы с шерстью и кожей, сказали РИАМО в Центре изучения питания и благополучия животных.
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