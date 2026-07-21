ЗРК Patriot получил новую ракету PAC-3 АСЕ — более дешёвый вариант PAC-3 MSE Американский комплекс ПВО Patriot получил новую ракету PAC-3 АСЕ (Ad.
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ЗРК Patriot получил новую ракету PAC-3 АСЕ — более дешёвый вариант PAC-3 MSE Американский комплекс ПВО Patriot получил новую ракету PAC-3 АСЕ (Ad.
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