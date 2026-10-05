"Динамо" ждет Овечкина в следующем сезоне

В футбольном клубе «Динамо» (Москва) отреагировали на заявление форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, что этот сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге, отметив, что ждут игрока в клубе.
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