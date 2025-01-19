В Конгрессе сообщили, что большинство гостей не попадут на инаугурацию Трампа

Большинство обладателей билетов на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января не смогут лично присутствовать на церемонии ввиду переноса мероприятия в Ротонду Капитолия из-за морозов в Вашингтоне.
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