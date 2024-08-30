Урожай пшеницы во Франции угрожает европейскому экспорту

Урожай пшеницы в этом году во Франции считается «катастрофическим» из-за чрезмерных дождей, но влияние на мировой рынок пшеницы будет ограниченным, он останется «сбалансированным», сообщила в четверг консалтинговая фирма Argus Media France.
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