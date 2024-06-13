Пашинян выставил дерзкое условие Лукашенко: "К вам я больше никогда не поеду"

Премьер Армении потребовал извинений от белорусского лидера за КарабахПремьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что ни он, ни какой-либо другой официальный представитель республики больше не посетит Белоруссию.
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