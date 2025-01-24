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Царьград

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Взрывы в Житомире: итоги воздушной тревоги на Украине

Взрывы в Житомире: итоги воздушной тревоги на Украине

В Житомире на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают местные источники. Удары Совершенные ВС РФ, связаны с событиями после инцидента на Крымском мосту.

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