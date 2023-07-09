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История полицейской семьи Никитиных: укрепила наш семейный союз, совместная работа в полиции

Среди сотрудников органов внутренних дел Феодосийского отдела полиции много крепких семей, счастье которых построено на взаимном уважении, умении разделять интересы и ценить взгляды друг друга.

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