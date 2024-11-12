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Царьград

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Патрушев опроверг данные СМИ о разгром русского флота на Чёрном море

Патрушев опроверг данные СМИ о разгром русского флота на Чёрном море

Помощник президента рассказал, как обстоят дела в Крыму.Председатель Морской коллегии и помощник президента Николай Патрушев заявил, что Россия не потерпела поражение на Чёрном море.

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