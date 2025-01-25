Госдума займется разработкой ГОСТ по тюбингам

Для создания ГОСТа планируется привлечь специалистов, чтобы сделать тюбинг безопасным.фото: t.me/mos_sobyaninРоссийские парламентарии работают над созданием ГОСТа по тюбингам из-за их травмоопасности, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
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