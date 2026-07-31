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«Порту» и Betano продлили соглашение о титульном партнерстве до 2029 года

Букмекер Betano останется титульным партнером «Порту» еще на три года. Оператор, принадлежащий Kaizen Gaming, сотрудничает с португальским клубом уже пять лет.

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