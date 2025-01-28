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Русские войска отбили контратаку: ВСУ потеряли свыше 100 десантников

Русские войска отбили контратаку: ВСУ потеряли свыше 100 десантников

В Суджанском районе свыше 100 украинских десантников атаковали русские позиции у хутора Никольский. Контратака была успешно отбита, большая часть сил противника уничтожена, оставшиеся отступили, сообщают российские силовые структуры.

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