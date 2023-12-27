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РЭО интегрировал данные регоператоров в федеральную систему учета ТКО

РЭО интегрировал данные регоператоров в федеральную систему учета ТКО

Российский экологический оператор интегрировал автоматизированную информационной систему «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО») в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

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