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На территории Китая пройдут три конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021

На территории Китая пройдут три конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021

Торжественное открытие конкурсов в Китае состоится 22 августа на территории тренировочной базы Корла, соревнования продлятся по 4 сентября.

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